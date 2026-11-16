A reação de Léo Santana ao ser vaiado por apoiadores de Lula em show de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo interrompeu uma manifestação da plateia para defender Léo Santana durante seu show Ivete Clareou em Salvador (BA), na noite de sábado, 14.

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Ao ser anunciado no palco, ele foi recebido com sonoras vaias. Espectadores começaram então a gritar o nome do presidente Lula (PT). Leo, apesar de não ter declarado seu voto, foi associado a simpatizante de apoiadores bolsonaristas na época das eleições.

Diante da reação, Ivete pediu que o público o respeitasse, destacando que ele também tem direito à opinião própria. A cantora, que declarou voto em Lula na disputa presidencial, interveio para conter a hostilidade. “Ele respeita a opinião de vocês, respeitem a dele também. Tem que respeitar”, disse.

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Mesmo após a tentativa de defesa da cantora, o clima permaneceu tenso. Leo ficou desconfortável com a situação e fechou a cara. Vale lembrar que a Bahia foi o estado que deu a maior diferença de votos de Lula para o segundo colocado, Flavio Bolsonaro (PL).