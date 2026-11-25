Jennifer Lawrence reagiu aos rumores de que teria feito intervenções cirúrgicas estéticas no rosto. Nesta segunda-feira, 23, a eterna Katniss Everdeen ironizou as especulações a respeito de sua aparência e indicou que sua maquiadora foi a responsável pela suposta transformação.

“Quem sabe, sabe. Foi ela quem fez minha blefaroplastia”, disse a atriz, ao trazer a público um registro feito pela maquiadora Shayna Goldberg. A profissional foi responsável por fazer a produção de beleza de Jennifer para um ensaio fotográfico na revista The Cut, episódio que deu início às especulações sobre sua aparência.

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