A reação de Gisele Bündchen aos rumores de nova namorada de Tom Brady

Gisele Bündchen desejou “o melhor” para o ex-marido, Tom Brady, após os rumores do namoro do jogador de futebol americano com Candice Swanepoel, também modelo. Nos últimos dias, começaram a surgir especulações sobre a vida amorosa do atleta e, consequentemente, a possível reação da ex-mulher. Desde 2023, a brasileira está com Joaquim Valente. Ano passado, se casaram e tiveram a primeira filha.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Uma fonte próxima à modelo falou sobre como Gisele recebeu as atualizações da vida de Brady. “Tom é o pai dos filhos dela e ela quer o melhor para ele. Ela está em um local muito feliz e aproveitando sua vida”, contou à People. O casal ficou junto por 15 anos e tiveram dois filhos juntos. “Ela está amando Miami e ter outro bebê trouxe muita felicidade para ela. Ela está muito feliz com a vida que construiu”, concluiu ela à publicação americana.