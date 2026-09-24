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Cultura

A reação de Gil do Vigor após ser chamado de ‘falso acadêmico’ por colega da Globo

Influenciador reagiu ao comentário, definindo a postura como 'falta de noção e respeito'

Por Flávio Monteiro 24 set 2026, 19h54
Homem sorridente com barba, vestindo beca azul escura com detalhes dourados e um chapéu de formatura azul com borla dourada, olhando para a direita. Ao fundo, folhagem verde e um prédio com um logotipo azul em forma de U
Gil do Vigor (Reprodução/Instagram)
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O influenciador Gil do Vigor rebateu as críticas feitas pelo jornalista Álvaro Pereira Jr., que o chamou de “falso acadêmico” nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 23, o ex-BBB definiu a postura do colega de emissora como “falta de noção e respeito” e publicou e-mails provando que teve artigos aceitos em periódicos do exterior.

A crise teve início quando Álvaro, jornalista do Fantástico, debochou de uma postagem em que Gil comemorava o fato de ter dois artigos aceitos pela Sociedade Brasileira de Econometria. “Também conhecido por: nenhuma revista estrangeira aceitou meus artigos”, escreveu o repórter, que ainda completou: “fico p*uto com o ‘falso acadêmico’ que faz parecer que vida de pesquisador é uma grande festa”.

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