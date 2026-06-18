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Cultura

A reação de Galvão Bueno ao ser cercado por fãs em hotel nos EUA

Comunicador está no país narrando a Copa do Mundo pelo SBT

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h20 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h02
Galvão Bueno no cenário de seu novo programa no SBT, o Galvão FC
Galvão Bueno no cenário de seu novo programa no SBT, o Galvão FC  (Rogério Pallatta/SBT)
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A reação de Galvão Bueno ao ser cercado por fãs em hotel nos EUA Priorize VEJA no Google

Nos Estados Unidos para a Copa do Mundo pelo SBT, o narrador Galvão Bueno foi cercado por fãs na porta de seu hotel ao retornar de um jantar em família. Simpático, o comunicador reagiu bem à tietagem: parou para fotos e autografou diversas camisas dos brasileiros que estavam no local.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pela esposa do narrador, Desiree Soares. “Olha isso, o povo descobriu o Galvão aqui”, disse ela ao mostrar o marido ser cercado ao descer do carro. “Tem mais, eles não param. É muito fofo isso. É bonito ver esse carinho dos fãs”, atestou a empresária ao compartilhar o entusiasmo dos admiradores ao serem atendidos por Galvão.

Voz do tetra e do pentacampeonato da seleção brasileira, o veteranos de 75 anos narrou dez copas pela Globo, a última delas em 2022. Depois do torneio no Catar, o narrador se despediu da emissora para focar em projetos pessoais, entre eles a N Sport, canal esportivo do qual é sócio. A plataforma se aliou ao SBT pra aquisição departe dos direitos da Copa do Mundo, o que abriu as portas para que a voz de Galvão voltasse a embalar os jogos do Brasil no mundial — agora no canal fundado por Silvio Santos.

A disputa pela audiência da Copa do Mundo 2026

Exibidor tradicional da Copa do Mundo, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé TV exibe todas as 104 partidas de graça no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv aberta.

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Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação.

No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior, vez ou outra ultrapassando a casa dos 10 segundos — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

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Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com a N Sports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a compraram antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil.

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Com a transmissão mais fragmentada do que nunca, a Cazé tem a seu favor o fato de ser o único canal a exibir todos os jogos da Copa, com uma equipe turbinada para a competição. Na internet, a Globo aposta no equilíbrio entre descontração e informação da GE TV para tentar bater de frente com a Cazé no YouTube. O SBT também participa do embate, já que os jogos exibidos pelo canal tem transmissão simultânea no canal da NSports. Resta saber quem vai ganhar a disputa quando a bola rolar.

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