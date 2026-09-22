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Cultura

A reação de filha de Robin Williams a imagens do pai feitas por IA

Ator morreu em 2014, aos 63 anos

Por Giovanna Fraguito 22 set 2026, 16h24
O ator Robin Williams
O ator Robin Williams (Ben Gabbe / Getty Images/VEJA)
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A reação de filha de Robin Williams a imagens do pai feitas por IA Priorizar nos meus resultados Google

Filha de Robin Williams, Zelda Williams criticou em seu Instagram, na segunda-feira, 21, um vídeo gerado por inteligência artificial do pai e pediu que os fãs do ator parem de usar imagem e voz dele para divulgar mensagens que nunca disse. O ator morreu em 2014, aos 63 anos.

“Para aqueles que ainda estão sendo enganados por mentiras, aquele suposto ‘vídeo privado’ do meu pai que me mostraram falando sobre conspirações é claramente IA, e nem sequer é uma muito convincente. Aquela voz é robótica e terrível. Dito isso, um ser humano criou um robô para fazer isso, e para você eu digo: deixe-o fora dessa sua baboseira delirante e deixe-o descansar. Se você não consegue defender seu ponto de vista sem usar um morto para torná-lo mais convincente, então me diga: quem está manipulando o público através da mídia agora? Só porque ele se foi não significa que agora ele é seu fantoche. Tenha um pouco de vergonha”, escreveu.

Zelda já havia se manifestado outras vezes sobre o uso de inteligência artificial para recriar seu pai. Em outubro de 2023, ela disse que achou “perturbador” ouvir ferramentas de IA replicando a voz de Robin, principalmente porque ele não podia mais consentir com o uso de sua imagem ou atuação.

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