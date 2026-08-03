A reação de fiéis a Shawn Mendes em culto evangélico com Bruna Marquezine

Shawn Mendes participou do culto na igreja evangélica Por Amor, em São Caetano do Sul, São Paulo, neste domingo, 2. O músico estava acompanhado de Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas, que é ex-cantor gospel. O grupo se acomodou na primeira filha do templo. Enquanto o ministério de louvor tocava, Shawn erguia os braços, como se faz em sinal de adoração a Deus.

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Na sexta-feira, 31, os quatro foram juntos ao Último Voo da Nave de Xuxa. Do palco, a artista pediu um “netinho” a Bruna Marquezine.

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