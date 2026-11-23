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Tallulah Willis, filha de Bruce Willis, apagou uma foto carinhosa com o pai apos considerar a imagem intima demais. Ela chegou a pedir desculpas aos seguidores, mas fas sairam em sua defesa contra a autocensura diante da rotina com o ator, diagnosticado com demencia frontotemporal.

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Tallulah Willis, 32, filha do ator Bruce Willis, 71, voltou atrás duas vezes após compartilhar uma imagem ao lado do pai, diagnosticado com demência frontotemporal. No sábado, 21, ela publicou um registro dos dois de mãos dadas em um balanço, durante um encontro em família. No dia seguinte, apagou a publicação e pediu desculpas por ter exposto um momento que considerou íntimo demais. A retratação, no entanto, provocou uma onda de apoio entre os fãs, que questionaram a necessidade de se desculpar.

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“Pedi para alguém tirar uma foto superfofa de um momento especial nosso assistindo a um vídeo do Frankie Valli cantando. Fiquei tão emocionada com a doçura do momento que não pensei que talvez fosse uma foto íntima demais para mostrar”, escreveu Tallulah. “Sei que todos vocês o amam. Eu o amo. Minha família o ama. E ele continua sendo o herói que todos conhecemos”, completou. Segundo o jornal internacional The News, a atriz também apagou o pedido de desculpas cerca de dez horas depois de publicá-lo.

Nas redes sociais, seguidores saíram em defesa de Tallulah. “Você não precisa se desculpar. Tem todo o direito de valorizar esses momentos e compartilhá-los como achar melhor”, escreveu uma internauta. “Como você escolhe compartilhar sua experiência com a demência é uma decisão sua e da sua família, e de mais ninguém”, afirmou outra.

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