A reação de escritoras ao Nobel de Anne Carson: ‘há coisas que avançam’

A escolha da poeta canadense Anne Carson, 76, como vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2026, anunciado na quinta-feira, 8, foi celebrada pelas escritoras Gabriela Cabezón Cámara e Michela Marzano durante o FÓLIO, Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal. Questionada pela coluna GENTE, a argentina Gabriela destacou a capacidade da vencedora em aproximar o passado da contemporaneidade. “Ela faz poesia, e não importa que seus textos às vezes se assemelhem a ensaios ou assumam uma estrutura narrativa. É capaz de ir até o mundo antigo, que era muito mais próximo do sagrado, trazê-lo para a contemporaneidade e fazer vibrar em nós, neste mundo tão desencantado, algo que ainda existe dentro de nós. Ela desperta isso e, além disso, possui uma inteligência, uma erudição, uma ironia… É uma poeta extraordinária. Fico muito feliz que tenham concedido o Nobel a Carson.”



Já a italiana Michela comemorou o reconhecimento, mas aproveitou a ocasião para fazer um alerta sobre os direitos das mulheres. “Há coisas que avançam, mas também há coisas que retrocedem. Uma coisa que aprendi é que nunca devemos considerar garantidos os direitos que conquistamos com tanto esforço”, disse. A escritora, que também teve uma passagem pelo Parlamento italiano, citou as dificuldades de acesso ao aborto, as desigualdades salariais e a baixa presença feminina em posições de liderança como exemplos de batalhas ainda não superadas. “Se não transmitirmos esses valores às novas gerações, se não lutarmos para defender esses direitos, corremos o risco de, daqui a vinte anos, termos perdido muitas das conquistas que alcançamos”, afirmou. Para ela, a educação e a cultura são fundamentais para impedir novos retrocessos. “Ainda há muito a fazer e muitas conquistas a consolidar. Sempre digo: cabeça erguida e coluna ereta, mesmo que estejamos fraturadas.”

Carson, que se tornou a 19ª mulher a receber o Nobel de Literatura, foi reconhecida pela Academia Sueca por sua obra inventiva, marcada pela combinação de poesia, prosa e referências à literatura clássica. Entre seus livros estão Autobiografia do Vermelho e A Beleza do Marido. O FÓLIO acontece até 18 de outubro, na vila portuguesa de Óbidos, e reúne autores internacionais para discutir literatura, identidade e questões contemporâneas.



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