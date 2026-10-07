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Cultura

A reação de cabeleireira trans ao ganhar de Marina Ruy Barbosa prótese de silicone

Atriz conheceu Raphaella Gomez durante as gravações de ‘Tremembé’

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 13h07 | Atualizado em 7 out 2026, 13h08
Duas mulheres posam para selfie: uma com cabelo cacheado escuro e blusa felpuda clara, fazendo bico; a outra, ruiva de boné vermelho e blusa vermelha, com expressão séria
Marina Ruy Barbosa e Raphaella Gomez -  (Reprodução/Instagram)
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A reação de cabeleireira trans ao ganhar de Marina Ruy Barbosa prótese de silicone Priorize VEJA no Google

Marina Ruy Barbosa presenteou a cabelereira Raphaella Gomez com uma cirurgia de implante de prótese de silicone. Após a cirurgia feita, Raphaella compartilhou um vídeo sobre o procedimento nas redes sociais, nesta terça-feira, 6, agradecendo o apoio da atriz e os médicos envolvidos.

“Alguns registros dessa conquista muito importante, gostaria de ter registrado mais porém me permiti viver tudo e cada etapa, da melhor forma e nunca sozinha. E também minha madrinha Marina Ruy Barbosa por existir e ser um presente de um tamanho imensurável, eu te amo. E lógico agradecer quem me deu banho, penteou meu cabelo, passaram desodorante no meu sovaco e cuidam de mim todos os dias”, escreveu Raphaella.

Marina e Raphaella se conheceram no set de Tremembé. Foi na ocasião que a profissional comentou sobre o sonho de fazer a cirurgia de prótese mamária. Passados alguns meses, Marina resolveu presenteá-la, arcando com os custos do procedimento. Belo gesto.

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