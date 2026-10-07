A reação de cabeleireira trans ao ganhar de Marina Ruy Barbosa prótese de silicone

Marina Ruy Barbosa presenteou a cabelereira Raphaella Gomez com uma cirurgia de implante de prótese de silicone. Após a cirurgia feita, Raphaella compartilhou um vídeo sobre o procedimento nas redes sociais, nesta terça-feira, 6, agradecendo o apoio da atriz e os médicos envolvidos.

“Alguns registros dessa conquista muito importante, gostaria de ter registrado mais porém me permiti viver tudo e cada etapa, da melhor forma e nunca sozinha. E também minha madrinha Marina Ruy Barbosa por existir e ser um presente de um tamanho imensurável, eu te amo. E lógico agradecer quem me deu banho, penteou meu cabelo, passaram desodorante no meu sovaco e cuidam de mim todos os dias”, escreveu Raphaella.

Marina e Raphaella se conheceram no set de Tremembé. Foi na ocasião que a profissional comentou sobre o sonho de fazer a cirurgia de prótese mamária. Passados alguns meses, Marina resolveu presenteá-la, arcando com os custos do procedimento. Belo gesto.

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