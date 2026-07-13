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Cultura

A reação de Bianca Bin ao ser mencionada por fim da escala 6×1 na Globo

Atriz bate de frente com direção da emissora há tempos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h39
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Bianca Bin  (Reprodução/Instagram)
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A reação de Bianca Bin ao ser mencionada por fim da escala 6×1 na Globo Priorizar nos meus resultados Google

Desde que a Globo anunciou que vai abandonar a escala 6×1 para gravações de novelas, o nome de Bianca Bin passou a ser compartilhado como meme nas redes sociais. A atriz foi citada porque, em entrevista no ano passado, disse que só voltaria às novelas quando pudesse trabalhar em escala 5×2. A coluna GENTE já tinha dado a informação de que ela bate de frente com a direção, ao negociar as escalas de trabalho – por isso seus últimos papéis foram apenas de participações especiais em produções da emissora.

Bianca tem se divertido com a repercussão de sua “luta”. “Recebo com alegria cada compartilhamento. Uma vida melhor começa com uma jornada de trabalho mais humana. Uma escala justa valoriza o trabalho e respeita a vida. Que essa conversa continue crescendo”, escreveu em uma rede sociai. Vários colegas de trabalho apoiaram sua atitude. Nomes como Alice Wegmann, Rainer Cadete, Samara Felippo, Leticia Sabatella, Tainá Muller, Sergio Guinzé, Eron Cordeiro, Eriberto Leão, Luis Melo, Elizabeth Savala, entre outros.

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