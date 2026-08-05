A reação de atriz brasileira ao descobrir que Mbappé assistiu a seu filme

A atriz Lorena Comparato, estrela de Elize: Sombras de uma mulher, reagiu com incredulidade ao descobrir que a produção tinha sido vista pelo astro da Seleção Francesa, Kylian Mbappé. Em um carrossel de fotos publicado no Instagram na última terça-feira, 4, o francês compartilha o momento em que assiste o filme ao lado da namorada, a espanhola Ester Expósito.

Surpresa com o registro, Lorena fez questão de comentar na publicação. “Estou mesmo na tua 4ª foto? É uma HONRA estar na sua TV”, escreveu a atriz, que completou: “Estou em choque”. Pouco depois, ela ainda fez uma postagem em seu próprio perfil, compartilhando sua felicidade com os fãs ao som de Love on the Brain, de Rihanna.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)