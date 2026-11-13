A reação de Ana Castela após derrota para Lauana Prado no Grammy Latino
Boiadeira perdeu na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja
A cantora Ana Castela desabafou após descobrir que perdeu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja para Lauana Prado. O evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Após o anúncio, a Boiadeira recorreu às redes sociais para comentar o resultado. “É, minha gente, não foi dessa vez! Meu Deus, graças a Deus meu coração vai voltar ao normal”, declarou.
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Apesar da derrota, Castela afirmou estar feliz pela indicação. “Meu Jesus, estou passando mal. Agora vou voltar à minha vida normal”, completou.
A sertaneja concorria com o projeto Fire Arena, mas acabou superada por Lauana, que conquistou sua primeira estatueta na premiação com Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe). Esta foi a terceira indicação consecutiva da sertaneja na categoria. Em 2024, ela conquistou o prêmio com o álbum Boiadeira Internacional (Ao Vivo).