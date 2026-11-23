Maria Gadú protagonizou um momento inusitado durante a homenagem a Ana Carolina no Altas Horas, exibido no último sábado, 21, na TV Globo. Em uma edição especial dedicada aos 25 anos de carreira de Ana, a artista usou a expressão “mãe das sapatonas” para se referir à colega. Diante da declaração bem-humorada, Ana Carolina gargalhou apontando para Gadú.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O programa reuniu artistas de diferentes gerações que têm Ana Carolina como referência, como Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Maria Gadú, Bem Gil, Mãeana e Carol Biazin. Durante a atração, os convidados compartilharam histórias pessoais, lembranças dos primeiros encontros com a cantora e relatos sobre a importância dela para a música brasileira.

Continua após a publicidade