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Cultura

A reação de Adriana Garambone por ser chamada de ‘senhora’ nas ruas

Aos 56 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 11h00
Mulher de cabelos castanhos ondulados, sorrindo com a boca aberta, usando um vestido tomara que caia preto e um colar prateado, em fundo cinza
Adriana Garambone -  (Reprodução/Divulgação)
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O etarismo é um dos temas que Adriana Garambone aborda na peça Uma Vida de Amizade nos palcos cariocas, ao lado de Silvia Pfeifer e Helena Fernandes. Em cena, três amigas de longa data, hoje na casa dos 50+, se encontram uma vez ao ano para cumprir um ritual. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), a atriz assim fala sobre a reação que tem ao ser chamada de “senhora” nas ruas:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

 “O jovem tem muito medo de envelhecer. Quando a gente vai envelhecendo, vai ficando mais fácil, vai se adaptando melhor. Ontem mesmo entrei numa conversa sobre chamar a pessoa de ‘velhinha’. Comecei a pensar sobre esse olhar, quando é pejorativo. Porque é sempre sobre o outro, nunca sobre você mesmo. Quando jovem, eu sempre tive uma visão em perspectiva sobre carreira, sobre a vida de um modo geral. Admirava muito as atrizes mais velhas. Tinha uma visão de longevidade na carreira. Nunca tive esse medo da velhice. Tinha a sensação de que estaria mais sábia, mais madura. Hoje percebo que essa questão é externa. É o outro que te vê, não é você que decide. Agora, sem dúvida, a gente sofre o tempo inteiro, na rua, na academia… Quando me chamam de senhora, fico um pouco impressionada”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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