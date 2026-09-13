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Cultura

A reação a Daniela Mercury por criticar filme sobre Bolsonaro no Rock in Rio

Cantora fez manifestação política no festival neste sábado, 12

Por Flávio Monteiro 13 set 2026, 06h00 | Atualizado em 13 set 2026, 11h02
Globo Divulgação
Daniela Mercury (Globo/Divulgação)
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Atuando como artista convidada do show dos Gilsons neste sábado, 12, a cantora Daniela Mercury roubou os holofotes do Rock in Rio ao referenciar o filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro envolvida em um escândalo investigado pela Polícia Federal. Durante o show, uma pessoa fantasiada de cavalo preto entrou no palco e distribuiu cédulas de dinheiro falsas ao público.

O episódio acirrou os ânimos nas redes sociais, levantando aplausos e críticas. “Foi grandona metendo um dark horse com dinheiro na cueca no palco do Rock in Rio”, escreveu uma usuária, enquanto um segundo definiu Daniela como “uma artista de verdade que dá a cara à tapa”.

Por outro lado, muitos críticos também detonaram a escolha da artista em se manifestar, com alguns apontando um possível alinhamento ideológico crítico à família Bolsonaro. “Essa aí é viciada em verba do governo. Sem credibilidade”, apontou um perfil insatisfeito com a manifestação. “Esquisita que não canta mais nada e vive tentando lacrar”, completou um segundo.

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