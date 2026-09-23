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Cultura

A razão que levou o ator Arnaud Denis, de 43 anos, à morte por eutanásia

Francês vivia com imensa dor há anos e se tornou referência para vítimas de transplantes de hérnia malsucedidos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h12
Homem caucasiano de cabelo castanho escuro e bigode, vestindo uma camisa branca, olhando diretamente para a câmera com um leve sorriso, em um fundo azul claro
Arnaud Denis em 2019 (Instagram/Reprodução)
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A razão que levou o ator Arnaud Denis, de 43 anos, à morte por eutanásia Priorizar nos meus resultados Google

O ator e diretor francês Arnaud Denis morreu aos 43 anos após optar por eutanásia na Bélgica, segundo confirmou seu advogado Philippe Courtois à AFP. A decisão foi tomada após três anos de convívio com a imensa dor suscitada pela instalação de uma prótese de tela de polipropileno em sua virilha direita, que havia sido acometida por uma hérnia inguinal. O procedimento teve múltiplos efeitos colaterais e comprometeu o sistema imunológico do artista, o colocando em estado de invalidez.

O comunicado de Courtois diz que a decisão tomada por Denis foi feita em consulta com três médicos em Namur: “Seu corpo não aguentava mais. Ele havia perdido o controle. A morte de Arnaud Denis é consequência da dor intensa que ele vinha sofrendo há muitos meses”. Ainda segundo ele, o caso mostra como “milhares de pacientes estão expostos a implantes de alto risco, sem informações claras ou consentimento informado, sofrendo sérias complicações médicas, a maioria delas irreversíveis”.

No início de 2026, o ator desabafou ao jornal Dauphiné Libéré: “Já não consigo sair de casa, não tenho vida social, nem vida nenhuma. Não possuo nada que constitua a dignidade da vida de um homem — e piora cada vez mais. Vivo como um paciente com câncer em fase terminal. Os médicos já não têm nada a me oferecer”. Em março, Denis se internou em um hospital belga para cuidados paliativos enquanto aguardava a aprovação de seu pedido de eutanásia.

Por volta da mesma época, ele chegou a buscar alguma reparação legal e registrou uma queixa à Divisão de Saúde do Ministério Público de Paris devido às “lesões não intencionais” que sofreu. O órgão arquivou o caso em agosto e alegou que o crime não foi suficientemente comprovado.

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Antes da morte, Denis criou o coletivo “Vítimas francesas de próteses de hérnia” e inspirou centenas de pessoas a compartilhar suas experiências traumáticas.

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