A razão para The Hives ‘congelar’ no meio de show no Rock in Rio

Uma das atrações do Palco Mundo nesta sexta-feira, 4, a banda sueca de punk The Hives surpreendeu os incautos ao “congelar” no meio da apresentação. Os artistas ficaram mais de um minuto imóveis, em sua tradicional pausa dramática, que já é conhecida dos fãs, mas que foi uma surpresa para muitos que os assistiram pela primeira vez.

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