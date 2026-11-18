Leslie R. Vogel, mãe da atriz Hayden Penettiere, revelou o motivo para não ter comparecido ao velório da filha, morta por overdose em agosto. Falando ao programa americano Inside Edition, ela afirmou que sua presença provavelmente causaria tumultos, já que alguns dos presentes supostamente “queriam acreditar” que ela era “uma mãe horrível”.

“Eu simplesmente não queria causar problemas; provavelmente foi melhor assim”, disse Leslie, que tinha uma relação notavelmente estremecida com a atriz de Heroes. “Sabia que algumas pessoas lá queriam acreditar que eu era uma mãe horrível porque Hayden estava com raiva e fez declarações sobre isso”, declarou.

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