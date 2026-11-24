Dona de uma trajetória de duas décadas no jornalismo, Fabiola Corrêa surpreendeu ao deixar o cargo de âncora do SBT para ocupar uma posição de liderança na Privacy, plataforma conhecida pela venda de conteúdo adulto. Nesta terça-feira, 24, a comunicadora afirmou que enfrentou “situações difíceis” na emissora e decidiu realizar um desejo antigo de transicionar sua carreira para o mercado corporativo.

“Há um tempo eu já pensava nisso, porque eu sentia que essa bagagem de televisão poderia me colocar em outros lugares do mercado também. Era para me desafiar mesmo”, disse Fabíola, que também indicou como incidentes delicados influenciaram sua escolha. “Fico temerosa de falar sobre isso, porque meu objetivo não é expor ninguém, nem nenhuma empresa. Fato é que, realmente, passei por situações difíceis, algo particular, e que, sim, pesaram nessa decisão”, completou.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente