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Cultura

A razão para Anitta começar a fazer procedimentos estéticos

Cantora relembrou como empresária a incentivou a realizar intervenções

Por Flávio Monteiro 30 set 2026, 19h35
Mulher de pele morena clara, cabelos castanhos avermelhados e longos, boca aberta com batom vermelho vibrante, olhar atento para o lado direito, vestindo blusa preta
A cantora Anitta (TV Globo/Reprodução)
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A cantora Anitta relembrou o quanto a cobrança relacionada ao padrão de beleza a levou a realizar cirurgias estéticas no início da carreira. Em coletiva de imprensa em Paris, na França, a artista destacou que nunca havia pensado em realizar procedimentos até que sua empresária apontou a necessidade de se adequar ao que era considerado bonito.

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“Eu nunca tinha pensado em fazer. Aí eu fui começar a cantar e a pessoa que estava me guiando na carreira falou: ‘Olha, agora que vai começar a cantar, para ser cantora e dar certo, tem que ser bonita’”, disse.

Após as primeiras intervenções, Anitta percebeu que mais oportunidades surgiram, levando-a a entender que os acontecimentos estavam relacionados. “Quando eu fazia, eu conseguia muito mais contratos, mais dinheiro, mais tudo. Eu ficava: ‘Nossa, ela tem razão. Eu era feia’. Fiquei muito tempo assim”, completou.

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