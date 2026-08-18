A rara aparição de Glória Menezes que emocionou uma livraria
Atriz morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos
Reclusa nos últimos anos, Glória Menezes passou a fazer poucas aparições públicas, reservadas a ocasiões especiais. Uma delas aconteceu no lançamento do livro O Lado B de Boni, de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em uma livraria na zona sul do Rio.
Na ocasião, a atriz chegou de cadeira de rodas, acompanhada pelo filho, Tarcísio Filho, e foi recebida com uma calorosa salva de palmas, em uma demonstração de carinho à dama da teledramaturgia brasileira. Glória morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos, de causas naturais.