No terceiro episódio da série documental A Clínica, exibido nesta segunda-feira, 16, Deborah Blando ganhou destaque ao revisitar sua trajetória pessoal e profissional e os acontecimentos que antecederam sua passagem pela Clínica Maxwell, em São Paulo. Em um relato voltado mais à saúde mental e à depressão do que à dependência química, a cantora conta que chegou à instituição após tentativa de suicídio e reflete sobre os impactos de uma carreira iniciada precocemente e as experiências que marcaram sua vida em um período de fragilidade.

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O relato amplia a discussão sobre saúde mental, tema cada vez mais presente no debate público. A partir do depoimento de Deborah e das memórias de outros ex-pacientes, familiares e ex-funcionários, o episódio lança um olhar sobre as relações de poder estabelecidas dentro da instituição. Relatos sobre vigilância, restrição de liberdade, abuso de autoridade e uso excessivo de medicamentos ajudam a revelar aspectos da dinâmica da clínica e da atuação de Sabino Ferreira de Farias.

Para a diretora e roteirista Camila Appel, confiança e poder são questões centrais nessa investigação. “Ao acompanhar cada trajetória, procuramos entender a confiança depositada no médico e na instituição e o poder que vem com ela. O poder que essa instituição exerce sobre pessoas vulneráveis é uma das questões presentes na narrativa”, afirma.

Trajetória pública

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Deborah foi um dos grandes nomes do pop brasileiro nos anos 1990, conquistando projeção nacional com sucessos como Innocence, Boy, Unicamente, Somente o Sol e Próprias Mentiras, além de emplacar músicas em trilhas de novelas da TV Globo.

Nascida na Sicília, filha de mãe brasileira e pai italiano, cresceu em Florianópolis (SC) e iniciou a carreira ainda adolescente, construindo trajetória marcada pela influência do pop internacional. No auge da popularidade, porém, enfrentou conflitos com gravadoras e empresários, além de problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico e dependência de medicamentos e drogas, situações que a levaram a se afastar dos palcos por cerca de sete anos.

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Em entrevistas, relatou episódios dramáticos desse período, incluindo uma overdose de Ritalina e a internação na clínica Maxwell. A espiritualidade budista passou a ocupar um papel central em sua vida, levando-a a fazer retiros na Inglaterra e na Suíça e a estudar meditação.

Embora tenha tentado retomar a carreira com lançamentos e participações na televisão, nunca recuperou a mesma exposição dos anos 1990. Mais recentemente, voltou a falar publicamente sobre sua trajetória, os problemas de saúde, a fibromialgia e o etarismo na indústria musical.

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