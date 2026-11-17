A queda de Deborah Blando, de hits em novelas da TV Globo à overdose e internação
Terceiro episódio de ‘A Clínica’ aborda internação da cantora na Maxwell, no interior de São Paulo
No terceiro episódio da série documental A Clínica, exibido nesta segunda-feira, 16, Deborah Blando ganhou destaque ao revisitar sua trajetória pessoal e profissional e os acontecimentos que antecederam sua passagem pela Clínica Maxwell, em São Paulo. Em um relato voltado mais à saúde mental e à depressão do que à dependência química, a cantora conta que chegou à instituição após tentativa de suicídio e reflete sobre os impactos de uma carreira iniciada precocemente e as experiências que marcaram sua vida em um período de fragilidade.
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O relato amplia a discussão sobre saúde mental, tema cada vez mais presente no debate público. A partir do depoimento de Deborah e das memórias de outros ex-pacientes, familiares e ex-funcionários, o episódio lança um olhar sobre as relações de poder estabelecidas dentro da instituição. Relatos sobre vigilância, restrição de liberdade, abuso de autoridade e uso excessivo de medicamentos ajudam a revelar aspectos da dinâmica da clínica e da atuação de Sabino Ferreira de Farias.
Para a diretora e roteirista Camila Appel, confiança e poder são questões centrais nessa investigação. “Ao acompanhar cada trajetória, procuramos entender a confiança depositada no médico e na instituição e o poder que vem com ela. O poder que essa instituição exerce sobre pessoas vulneráveis é uma das questões presentes na narrativa”, afirma.
Trajetória pública
Deborah foi um dos grandes nomes do pop brasileiro nos anos 1990, conquistando projeção nacional com sucessos como Innocence, Boy, Unicamente, Somente o Sol e Próprias Mentiras, além de emplacar músicas em trilhas de novelas da TV Globo.
Nascida na Sicília, filha de mãe brasileira e pai italiano, cresceu em Florianópolis (SC) e iniciou a carreira ainda adolescente, construindo trajetória marcada pela influência do pop internacional. No auge da popularidade, porém, enfrentou conflitos com gravadoras e empresários, além de problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico e dependência de medicamentos e drogas, situações que a levaram a se afastar dos palcos por cerca de sete anos.
Em entrevistas, relatou episódios dramáticos desse período, incluindo uma overdose de Ritalina e a internação na clínica Maxwell. A espiritualidade budista passou a ocupar um papel central em sua vida, levando-a a fazer retiros na Inglaterra e na Suíça e a estudar meditação.
Embora tenha tentado retomar a carreira com lançamentos e participações na televisão, nunca recuperou a mesma exposição dos anos 1990. Mais recentemente, voltou a falar publicamente sobre sua trajetória, os problemas de saúde, a fibromialgia e o etarismo na indústria musical.