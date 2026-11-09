A provocação de Ana Maria Braga que deixou Gabriel Bortoleto constrangido
Piloto participou do 'Mais Você' desta segunda-feira, 9
O piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto foi surpreendido com uma provocação de Ana Maria Braga durante participação no Mais Você, nesta segunda-feira, 9. Ao descobrir que o jovem namora Isabella Bernardini há seis anos e já mora com ela, a apresentadora aproveitou para brincar sobre a possibilidade de os dois oficializarem a união.
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“Ô, Isabela! Parabéns pelo namoro e pelo possível casório, né? Seis anos juntos. Ou está te enrolando?”, provocou Ana Maria, aos risos. Bortoleto entrou na brincadeira, mas admitiu ter sido colocado em uma situação desconfortável: “Olha lá, me colocou na parede já”.
A mãe do piloto, Andrea Bortoleto, também estava no estúdio e contou que o casal se conhece desde a infância. “Desde pequenininhos começaram ali, se vendo na escola. Mas Gabriel ia pouco para escola porque era o tempo todo na pista. Mas estão até hoje e agora estão juntos, fazendo uma nova história. Vai dar tudo certo!”, disse.
A participação aconteceu um dia depois de Bortoleto disputar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos.