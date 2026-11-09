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Cultura

A provocação de Ana Maria Braga que deixou Gabriel Bortoleto constrangido

Piloto participou do 'Mais Você' desta segunda-feira, 9

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h17
Homem jovem de boné e jaqueta azul sorri para mulher loira de cabelo curto, blusa azul e jardineira listrada, sentados à mesa com bolo de frutas, sucos e arranjos florais, em cenário de estúdio com estantes e plantas
Gabriel Bortoleto e Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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A provocação de Ana Maria Braga que deixou Gabriel Bortoleto constrangido Priorize VEJA no Google

O piloto de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto foi surpreendido com uma provocação de Ana Maria Braga durante participação no Mais Você, nesta segunda-feira, 9. Ao descobrir que o jovem namora Isabella Bernardini há seis anos e já mora com ela, a apresentadora aproveitou para brincar sobre a possibilidade de os dois oficializarem a união.

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“Ô, Isabela! Parabéns pelo namoro e pelo possível casório, né? Seis anos juntos. Ou está te enrolando?”, provocou Ana Maria, aos risos. Bortoleto entrou na brincadeira, mas admitiu ter sido colocado em uma situação desconfortável: “Olha lá, me colocou na parede já”.

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A mãe do piloto, Andrea Bortoleto, também estava no estúdio e contou que o casal se conhece desde a infância. “Desde pequenininhos começaram ali, se vendo na escola. Mas Gabriel ia pouco para escola porque era o tempo todo na pista. Mas estão até hoje e agora estão juntos, fazendo uma nova história. Vai dar tudo certo!”, disse.

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A participação aconteceu um dia depois de Bortoleto disputar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos.

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TAGS:
Ana Maria Braga
Fórmula 1
Gente
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