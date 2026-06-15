A verdade sobre ‘prisão’ de Diogo Defante nos Estados Unidos em meio à Copa

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O humorista Diogo Defante, correspondente da CazéTV, foi detido no sábado, 13, nos EUA, enquanto cobria a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. Ele foi abordado por agentes após uma brincadeira que desagradou um segurança e levado à delegacia para esclarecimentos. O ocorrido gerou surpresa na transmissão.

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O humorista Diogo Defante teria sido detido pela polícia, no sábado, 13, próximo ao estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira enfrentou o Marrocos pela Copa do Mundo de 2026. Correspondente da CazéTV durante o Mundial, ele surge em um vídeo sendo abordado por agentes enquanto produzia conteúdos ao vivo com torcedores presentes na estreia do Brasil. Mas na verdade… tudo não passou de uma encenação do humorista para causar nas redes sociais.

Nas imagens exibidas durante a transmissão, Defante aparece conversando com os agentes antes de entrar em um veículo. A ideia era mostrar o humorista acompanhando a movimentação de torcedores na região, quando teria feito uma brincadeira que desagradasse um agente de segurança, que acabava acionando as autoridades. Diogo, então, era “levado” para a delegacia para prestar esclarecimentos. Tudo, claro, uma brincadeira do rapaz, que continua produzindo suas piadas nonsenes na CazéTV.

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No estúdio, os apresentadores reagiram com surpresa ao ocorrido, contribuindo para que o vídeo logo viralizasse nas redes sociais.

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Da onde vem sua fama

Defante se tornou um dos nomes mais populares da internet com o personagem Repórter Doidão, um falso repórter que abordava pessoas nas ruas com perguntas absurdas e constrangedoras, criando um humor baseado no nonsense. Seu sucesso explodiu durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022 pela CazéTV, quando suas reportagens viralizaram nas redes. Desde então, passou a atuar também na televisão aberta, integrando quadros do programa Domingão com Huck.

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Além do humor, Defante tem um lado musical pouco conhecido. Chegou a ser baterista de bandas do circuito underground e, nos últimos anos, lançou trabalhos autorais de rock, incluindo o EP Robson. O carioca tenta consolidar uma carreira que transita entre internet, televisão, música e entretenimento. E segue causando reações adversas. Enquanto muitos admiradores enxergam nele um renovador do humor, outros consideram seu estilo exagerado e provocativo.

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