A primeira declaração de Cindy Crawford sobre morte do filho

A ex-modelo Cindy Crawford se manifestou pela primeira vez acerca da morte do filho, Presley Gerber, no dia 20 de setembro. Em uma publicação no Instagram, a histórica supermodelo afirmou que sua família está arrasada pela perda do jovem, que faleceu em uma clínica de reabilitação na Califórnia.

“Além do coração partido por perder o nosso amado filho e irmão. Sentimo-nos tão abençoados por termos tido o Presley nas nossas vidas durante 27 anos. Ele é uma alma doce e linda que amou e é amada, agora e para sempre”, escreveu Cindy, antes de completar: “Te amamos para sempre, mãe, pai e Kaia”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)