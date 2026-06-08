A primeira apresentadora trans a assumir um telejornal na TV brasileira

A pernambucana Lisa Gomes fez história neste domingo, 7, ao se tornar a primeira mulher trans a assumir a bancada de um telejornal em um canal de notícias da TV brasileira. A estreia no SBT News foi marca de significados. Já que junho é o mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Lisa acumula anos de atuação em emissoras, se destacando pela desenvoltura diante das câmeras e pela capacidade de conduzir entrevistas. Em 2025, passou a integrar a equipe do SBT. Agora, ao assumir a bancada, amplia sua presença no jornalismo televisivo e reafirma seu nome na história da representatividade no Brasil.

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“Mais do que uma cobertura, este é um momento que representa a realização de um sonho e um marco importante para a televisão brasileira. Estou muito feliz por fazer parte dessa história e por celebrar, ao lado de vocês, uma data tão significativa para a comunidade LGBTQIA+ e para toda a sociedade”, disse Lisa sobre o feito.

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