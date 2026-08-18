A previsão que Laura Cardoso fez sobre a própria morte há 12 anos
Atriz morreu na noite desta segunda-feira, 17, de causas naturais em sua casa em São Paulo
Em 2014, aos 86 anos de idade – quando já somava mais de sete décadas de carreira –, Laura Cardoso fez uma participação no programa Provocações, do apresentador Antônio Abujamra, na TV Cultura. Com a morte da atriz nesta segunda-feira, 17, aos 98 anos, o episódio voltou a circular nas redes sociais.
Na ocasião, Laura foi questionada pelo apresentador sobre como gostaria de morrer. “De verdade? Acho que dormindo. É santo, né. É de Deus”, respondeu. Agora, doze anos depois, a atriz partiu exatamente da maneira como havia dito, em casa e por causas naturais, conforme revelou a família.
A retomada do vídeo comoveu internautas no X (antigo Twitter), que lamentaram a passagem da artista. “Imagina ter o prazer de escolher como deve ser sua partida e assim ser. Vá em paz”, escreveu um perfil. “Uma vida grandiosa, foi tão digna e grande que teve o poder de decidir até sobre o que ninguém decide”, comentou outro.
Antônio Abujamra: “Como você gostaria de morrer?”Siga
Laura Cardoso: “De verdade? Acho que dormindo. É santo, né. É de Deus.”
E foi assim, em sua casa, de causas naturais, aos 98 anos.pic.twitter.com/qKMOttlHGJ
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 18, 2026
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