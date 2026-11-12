A pressão que Carmo Dalla Vecchia sentiu para não se assumir gay

Carmo Dalla Vecchia, 55 anos, está em cartaz no Rio com a peça Meno Male, no qual interpreta um assessor de um político corrupto. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ele comenta, entre outros temas, sobre trajetória, representatividade e como foi difícil lidar com a pressão interna para se assumir gay para a sociedade.

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“A gente sempre acaba falando sobre representatividade. Quando falo sobre isso, a primeira coisa que me vem em mente é quando resolvi falar a respeito da minha orientação sexual. Precisava falar? Não. Aliás, existia pressão muito grande para que eu não falasse. Você precisa declarar seu voto? Não, mas a representatividade que você traz, fazendo com que pessoas que gostem de você pensem a respeito das suas escolhas, é importante, é interessante. Eleva a pessoa a um outro patamar, a um lugar que assume responsabilidade diante de tudo que está acontecendo ao redor. E no caso de um artista é um missionário. O artista tem uma função humanista dentro da sociedade. Quando resolvi falar sobre isso, recebi um abraço gigantesco do Brasil. Hoje posso falar que sou mais lembrado e conhecido mais pela bandeira que levanto, do que qualquer novela que tenha feito. Me param na rua para me agradecer, me abraçar, me contar suas histórias pessoais”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).