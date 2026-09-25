A possível inspiração brasileira por trás de ‘Patient Zero’, nova música de Taylor Swift
Faixa do disco 'The Life of a Showgirl: The Encore' bebe do clássico romance 'Rebecca', foco de especulações de plágio há quase um século
Novo single da popstar Taylor Swift, 36, Patient Zero integra o recém-lançado disco The Life of a Showgirl: The Encore, e bebe de uma fonte literária para estabelecer seu eu lírico: uma mulher que busca acolher a atual de seu ex-namorado ao perceber que o rapaz exerce sobre ela influência negativa familiar. Para a cantora, a inspiração veio do romance Rebecca, da britânica Daphne du Marier, publicado em 1988 e adaptado para o cinema em 1940 por Alfred Hitchcock, que conquistou assim seu único Oscar de melhor filme. Acontece, porém, que o livro é apontado como plágio desde sua publicação, devido às semelhanças enfáticas com o romance brasileiro A Sucessora, de Carolina Nabuco, publicado quatro anos antes.
O escândalo foi rapidamente disseminado dentro da comunidade literária da época e chegou a ser assunto de artigo no The New York Times em 1941. Diz a história que Carolina havia traduzido A Sucessora para o inglês e enviado o manuscrito para editoras americanas e inglesas. Ela não obteve resposta, mas ficou chocada ao saber da premissa de Rebecca, assim como quando leu o livro completo.
Ambas as histórias acompanham uma mulher paranoica e insegura, oprimida pela lembrança da ex-esposa morta do viúvo com quem acabou de se casar. Tanto uma quanto outra são humilhadas pelas governantas das respectivas casas, devotas às patroas falecidas, e são assim levadas a uma certa loucura.
“São tão numerosos os paralelos que quase podemos encontrá-los a cada página: a coleção de escovas que ambas exibem com orgulho diante da cunhada, até as receitas de arte culinária das duas mulheres mortas. Um retrato desempenha nos dois livros um papel fundamental: em A Sucessora é o retrato de Alice, a morta, que assume importância de pessoa viva perante a sua sucessora. Em Rebecca é o retrato de Carolina de Winters que prepara a forte experiência da heroína no baile de máscaras”, apontou o New York Times.
Pouco depois, agentes da United Artists procuraram Carolina e pediram a ela que assinasse um termo rejeitando o plágio, mediante o pagamento de uma quantia farta de dinheiro. A autora se recusou. Daphne, por sua vez, continuou a afirmar que nunca havia ouvido falar da obra brasileira.
Prolífica, a britânica foi também acusada de plágio por outro trabalho adaptado por Hitchcock: o conto Os Pássaros, que teria sido escrito a partir de um livro homônimo de Frank Baker. Assim como o caso de A Sucessora, a cópia nunca foi comprovada.
No passado, Swift já havia apontado Rebecca como inspiração para outra de suas canções: Tolerate It, do álbum Evermore.
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