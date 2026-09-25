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Cultura

A possível inspiração brasileira por trás de ‘Patient Zero’, nova música de Taylor Swift

Faixa do disco 'The Life of a Showgirl: The Encore' bebe do clássico romance 'Rebecca', foco de especulações de plágio há quase um século

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h36
Cantora Taylor Swift deitada no chão, vestindo um top preto sem mangas, com batom vermelho e brincos longos prateados. Ela olha para a câmera com uma expressão séria, cabelo castanho claro jogado para o lado. Ao fundo, um sofá cinza e uma garrafa de vinho em uma prateleira escura
Taylor Swift em imagem promocional de 'Patient Zero' (X/Reprodução)
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A possível inspiração brasileira por trás de ‘Patient Zero’, nova música de Taylor Swift Priorizar nos meus resultados Google

Novo single da popstar Taylor Swift, 36, Patient Zero integra o recém-lançado disco The Life of a Showgirl: The Encore, e bebe de uma fonte literária para estabelecer seu eu lírico: uma mulher que busca acolher a atual de seu ex-namorado ao perceber que o rapaz exerce sobre ela influência negativa familiar. Para a cantora, a inspiração veio do romance Rebecca, da britânica Daphne du Marier, publicado em 1988 e adaptado para o cinema em 1940 por Alfred Hitchcock, que conquistou assim seu único Oscar de melhor filme. Acontece, porém, que o livro é apontado como plágio desde sua publicação, devido às semelhanças enfáticas com o romance brasileiro A Sucessora, de Carolina Nabuco, publicado quatro anos antes.

O escândalo foi rapidamente disseminado dentro da comunidade literária da época e chegou a ser assunto de artigo no The New York Times em 1941. Diz a história que Carolina havia traduzido A Sucessora para o inglês e enviado o manuscrito para editoras americanas e inglesas. Ela não obteve resposta, mas ficou chocada ao saber da premissa de Rebecca, assim como quando leu o livro completo.

Ambas as histórias acompanham uma mulher paranoica e insegura, oprimida pela lembrança da ex-esposa morta do viúvo com quem acabou de se casar. Tanto uma quanto outra são humilhadas pelas governantas das respectivas casas, devotas às patroas falecidas, e são assim levadas a uma certa loucura.

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“São tão numerosos os paralelos que quase podemos encontrá-los a cada página: a coleção de escovas que ambas exibem com orgulho diante da cunhada, até as receitas de arte culinária das duas mulheres mortas. Um retrato desempenha nos dois livros um papel fundamental: em A Sucessora é o retrato de Alice, a morta, que assume importância de pessoa viva perante a sua sucessora. Em Rebecca é o retrato de Carolina de Winters que prepara a forte experiência da heroína no baile de máscaras”, apontou o New York Times.

Pouco depois, agentes da United Artists procuraram Carolina e pediram a ela que assinasse um termo rejeitando o plágio, mediante o pagamento de uma quantia farta de dinheiro. A autora se recusou. Daphne, por sua vez, continuou a afirmar que nunca havia ouvido falar da obra brasileira.

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Prolífica, a britânica foi também acusada de plágio por outro trabalho adaptado por Hitchcock: o conto Os Pássaros, que teria sido escrito a partir de um livro homônimo de Frank Baker. Assim como o caso de A Sucessora, a cópia nunca foi comprovada.

No passado, Swift já havia apontado Rebecca como inspiração para outra de suas canções: Tolerate It, do álbum Evermore.

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TAGS:
Literatura
literatura brasileira
O Som e a Fúria
Taylor Swift
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