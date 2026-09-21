A possível causa da morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford

A morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford e Rande Gerber, pode ter sido causada por uma overdose, segundo fontes ouvidas pelo TMZ. O modelo, de 27 anos, estava hospedado em uma casa dentro de um complexo de reabilitação em Los Angeles quando morreu no domingo, 20. De acordo com o site americano, a família foi informada de que ele teria sofrido uma overdose.

O chamado de emergência foi registrado como uma suspeita de overdose em uma clínica de reabilitação de luxo. Policiais encontraram Presley inconsciente e prestaram os primeiros socorros no local. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi determinada pelo legista, que deverá realizar uma autópsia para identificar as substâncias presentes no organismo do modelo.

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