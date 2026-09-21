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Cultura

A possível causa da morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford

O modelo Presley Gerber tinha 27 anos

Por Flávio Monteiro 21 set 2026, 19h23 | Atualizado em 22 set 2026, 10h52
Homem jovem de cabelo loiro espetado, com tatuagens no pescoço, vestindo camiseta branca e casaco azul claro, olhando sério para frente, em fundo de grafite colorido
Presley Gerber, filho de Cindy Crawford (Paul Archuleta/Getty Images)
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A morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford e Rande Gerber, pode ter sido causada por uma overdose, segundo fontes ouvidas pelo TMZ. O modelo, de 27 anos, estava hospedado em uma casa dentro de um complexo de reabilitação em Los Angeles quando morreu no domingo, 20. De acordo com o site americano, a família foi informada de que ele teria sofrido uma overdose.

O chamado de emergência foi registrado como uma suspeita de overdose em uma clínica de reabilitação de luxo. Policiais encontraram Presley inconsciente e prestaram os primeiros socorros no local. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi determinada pelo legista, que deverá realizar uma autópsia para identificar as substâncias presentes no organismo do modelo.

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