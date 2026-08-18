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Cultura

A posição política de Laura Cardoso, que diferia dos colegas de TV

Atriz morreu aos 98 anos nesta terça-feira, 18

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 10h53 | Atualizado em 18 ago 2026, 10h57
A atriz Laura Cardoso
A atriz Laura Cardoso em entrevista ao site de VEJA - 02/06/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)
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A posição política de Laura Cardoso, que diferia dos colegas de TV Priorizar nos meus resultados Google

Laura Cardoso nunca fez declarações públicas direcionadas nominalmente a um ou outro candidato. Na polarização atual, que variou nos últimos anos entre defesas e críticas a Lula ou a Jair Bolsonaro, a atriz manteve uma postura reservada sobre suas convicções. Ainda assim, várias vezes deixou claro seu forte “descontentamento com a classe política brasileira”.

Ao defender a valorização da cultura, dizia que fazia questão de exercer o seu direito ao voto como cidadã – mesmo já não tendo a obrigatoriedade de ir às urnas. Nas últimas eleições, aos 95 anos, compareceu a uma zona eleitoral para votar, reforçando a importância do processo democrático e a confiança nas urnas eletrônicas.

Para ela, o setor cultural era vital para o país e cobrava maior atenção e compreensão das autoridades em relação à importância da arte. Em um meio polarizado e tendencioso à esquerda, como é historicamente o setor artístico, Laura ponderava suas palavras ao diálogo sem deixar de reforçar suas críticas como cidadã a tudo que entendia como errado.

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O presidente Lula e o cantor Gilberto Gil, então ministro da Cultura, condecoraram, em 2006, a atriz com a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição à cultura brasileira.

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TAGS:
Gente
Laura Cardoso
TV Globo
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