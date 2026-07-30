A posição de Xuxa em relação à comunidade LGBTQIA+

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel afirmou que sua identificação com a comunidade LGBTQIA+ nunca foi resultado de uma estratégia, mas de uma relação construída naturalmente ao longo da carreira. Em entrevista exclusiva ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, a artista disse que sempre procurou agir com empatia e respeito às diferenças, valores que, segundo ela, acabaram aproximando seu público desse segmento. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Eu não posso dizer que busquei essa comunidade. Eu acho que a gente se achou, sabe? A gente se encontrou um no outro mesmo”, afirmou.

Por que Xuxa diz que sempre se sentiu diferente?

Ao refletir sobre sua trajetória, Xuxa contou que desde cedo se enxergava como alguém diferente das outras pessoas. Lembrou que costumava ouvir comentários de que era “esquisita”.

Segundo a apresentadora, essa experiência contribuiu para que desenvolvesse um olhar de acolhimento em relação às diferenças. “Aceitar, olhar, entender, me colocar no lugar, ter empatia, ter amor, ter carinho, ter acolhimento”, resumiu ao explicar a postura que procura adotar diante das pessoas.

O que ela pensa sobre o preconceito?

Na entrevista, Xuxa classificou o preconceito como algo “muito feio”, “muito ruim” e “muito desagradável”. Para ela, o respeito deve existir independentemente das diferenças entre as pessoas.

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A artista afirmou que sua relação com o público LGBTQIA+ foi construída a partir da aceitação mútua. “Eles me aceitam do jeito que eu sou e eu falo: ‘Beleza, aceitar vocês também do jeito que vocês são’.”

Segundo Xuxa, não é necessário integrar a comunidade para defender seus direitos. “Eu não preciso ser uma das letras para dizer que eu sou contra a homofobia.”

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O que Xuxa disse sobre religião e diversidade?

Outro ponto abordado na conversa foi o uso da religião em discursos discriminatórios. Sem citar casos específicos, Xuxa criticou pessoas que, segundo ela, recorrem ao nome de Deus para justificar atitudes de intolerância.

“Deus é amor e ponto. Se não existe amor nas suas palavras, não está legal”, afirmou.

Para a apresentadora, a ponte construída entre ela e a comunidade LGBTQIA+ tem como base justamente valores como carinho, acolhimento e respeito.

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Como essa visão se conecta ao momento atual?

Ao longo da entrevista, Xuxa também afirmou enxergar um ambiente de maior intolerância na sociedade e disse se incomodar com discursos de ódio dirigidos a diferentes grupos. Na avaliação da artista, esse cenário reforça a importância de defender a convivência baseada no respeito às diferenças.

Segundo ela, o afeto construído ao longo da carreira com diferentes gerações de fãs passa justamente pela capacidade de acolher pessoas independentemente de suas características. “Eu acho que a gente tem que se abraçar mais”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade