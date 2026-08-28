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Cultura

A posição da viúva de Silvio Santos, Íris Abravanel, na lista dos maiores bilionários do Brasil

Autora de novelas acompanha com discrição os rumos do SBT

Por Giovanna Fraguito 28 ago 2026, 14h13
Silvio Santos e Iris Abravanel na sala dedicada ao programa Namoro na TV - 12/12/2016
Silvio Santos e Iris Abravanel na sala dedicada ao programa Namoro na TV - 12/12/2016 (Leticia Godoy/MIS/Divulgação)
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Íris Pássaro Abravanel, 78, viúva de Silvio Santos, tem uma fortuna estimada em 3,4 bilhões de reais. A empresária aparece na 63ª posição do novo ranking de bilionários brasileiros da Forbes, divulgado nesta sexta-feira, 28. Entre os nomes ligados ao setor de comunicação, ocupa o quinto lugar. Ao todo, a lista reúne 255 bilionários brasileiros.

O patrimônio de Íris tem origem na herança deixada por Silvio Santos, morto em agosto de 2024, e inclui negócios em diferentes setores. Além do SBT, fazem parte do grupo criado pelo apresentador a Jequiti, do ramo de cosméticos, o Hotel Jequitimar, no Guarujá (SP), a Liderança Capitalização, responsável pela Tele Sena, e negócios imobiliários.

Esta é a segunda vez que Íris aparece no levantamento. Em 2025, ela estreou na lista ao lado das seis filhas de Silvio Santos — Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel —, quando a Forbes estimava o patrimônio conjunto da família em 6,4 bilhões de reais.

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