A confusa alfinetada de Regina Duarte em Lula após derrota de Bolsonaro

Por Marcelo Canquerino Atualizado em 31 out 2022, 15h44 - Publicado em 31 out 2022, 15h16

Após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Regina Duarte, apoiadora ferrenha do atual presidente, passou a manhã em silêncio – e agora decidiu se pronunciar. Em seu Instagram, a atriz fez um post com uma frase do poeta Khalil Gibran: “As tempestades podem matar as flores, mas nada podem contra as sementes”. Na legenda, Regina Duarte deixou bem claro que vai manter seu apoio a Bolsonaro: “Que o fogo-fátuo da vitória não faça com que se esqueça que o trabalho pró-Brasil continua e é árduo”. “Descansar e criticar é para os que não tem (sic) programa, os que não tem (sic) mais o que fazer pelo bem da sua Nação”, continua.

Durante as eleições, a atriz foi uma das principais artistas da TV a sair em defesa de Bolsonaro. No último sábado, 29, Regina foi vaiada após sair do espetáculo Clube de Esquina: os Sonhos Não Envelhecem, no Teatro Liberdade, enquanto uma multidão entoava gritos de “Fora Bolsonaro”.