A poeta brasileira cotada para o Prêmio Nobel de Literatura 2026

Aos noventa anos, a escritora mineira Adélia Prado está entre os nomes cotados para receber o Prêmio Nobel de Literatura, que será anunciado nesta quinta-feira, 8, pela Academia Sueca. A poeta é a única brasileira na lista da Ladbrokes, plataforma britânica que, todo ano, permite apostar em quem vai levar o Nobel e calcula as chances de cada candidato. Adélia aparece com chances de 31/1, o que equivale a cerca de 3% de probabilidade de vitória.

Considerada por muitos a maior poeta viva do Brasil, a mineira é autora de obras como Bagagem (1976), O Coração Disparado (1978), Terra de Santa Cruz (1981), Miserere (2013) e, mais recentemente, O Jardim das Oliveiras, lançado no ano passado. Ao longo da carreira, Adélia Prado venceu os prêmios Jabuti, Machado de Assis e o Camões, o mais importante da língua portuguesa.

A lista da Ladbrokes é liderada pela chinesa Can Xue, com cerca de 9% de chance de vitória, seguida pelo japonês Haruki Murakami, com cerca de 7%. Os dados são puramente especulativos, mas no ano passado o vencedor, o húngaro László Krasznahorkai, estava entre os favoritos, com cerca de 14%.

O vencedor do Nobel recebe 12 milhões de coroas suecas, cerca de 6,24 milhões de reais. Além dos membros da Academia Sueca, as indicações são feitas por professores universitários, instituições ou associações de escritores e por vencedores do prêmio. A deliberação e o processo de escolha são mantidos em segredo por cinquenta anos após o anúncio do vencedor.

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