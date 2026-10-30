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Cultura

A pista de João Lucas sobre madrinha do filho com Sasha

Cantor indicou que amiga de infância da esposa poderá ser escolhida

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 15h35
Sasha Meneghel e marido, João Lucas, em camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 08/03/2025
Sasha Meneghel e marido, João Lucas (Camarote Nº1/Divulgação)
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O cantor João Lucas indicou quem poderá ser a madrinha de seu filho com Sasha Meneghel. Nesta quinta-feira, 29, o artista divulgou um vídeo que mostra um desfile da marca Mondepars, no qual sua esposa aparece cumprimentando a ele, Xuxa e Bruna Marquezine. O registro chamou a atenção por ter como legenda a frase: “A mãe, a avó, o pai e a madrinha”.

Embora não se trate de uma declaração oficial, a reprodução do conteúdo indica que João concorda com a ideia de Bruna como madrinha. A escolha faria sentido, já que a atriz é amiga de infância de Sasha, sendo vista regularmente com o casal.

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