A cantora Jennifer Lopez caiu na gargalhada após ouvir uma piada sobre seus quatro divórcios durante um evento em Nova York, no domingo, 15. Em conversa com a atriz Rachel Zegler para divulgar o filme-concerto The JLo Show: Live in Las Vegas, a artista comentou que sua vida amorosa é parte importante de sua trajetória e lembrou que já foi casada quatro vezes. Foi quando uma pessoa da plateia gritou: “Você ainda tem mais seis dedos!”, sugerindo que ainda havia espaço para outros seis casamentos. Surpresa, Jennifer apontou para a fã e começou a rir. “Sim, eu tenho! Meu Deus, essa é a coisa mais engraçada que já ouvi na minha vida”, respondeu, enquanto batia os pés no chão de tanto rir.

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A artista foi casada com Ojani Noa, entre 1997 e 1998, com o dançarino Cris Judd, de 2001 a 2003, e com o cantor Marc Anthony, entre 2004 e 2014, com quem teve os gêmeos Max e Emme, 18. Seu relacionamento mais recente foi com o ator Ben Affleck, com quem se casou em 2022, duas décadas após o primeiro noivado do casal. O divórcio foi oficializado em 2025.