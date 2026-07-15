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Cultura

A personagem querida dos fãs que vai deixar ‘The Rookie’ na 8ª temporada

Criador Alexi Hawley confirmou morte de personagem querida pelos fãs da série

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 18h53
Nathan Fillion como John Nolan na série 'The Rookie'
Nathan Fillion como John Nolan na série 'The Rookie' (Raymond Liu/Disney/Universal TV/Divulgação)
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A personagem querida dos fãs que vai deixar ‘The Rookie’ na 8ª temporada Priorizar nos meus resultados Google

Atenção! O texto a seguir contém spoilers da 8ª temporada de The Rookie

Sucesso disponível no catálogo da Netflix, a série policial The Rookie (também do Universal+) já foi renovada para nove temporadas no streaming. A oitava, que chega ao Brasil em 22 de julho, já tem chamado a atenção de fãs da produção após a confirmação da despedida de uma das personagens mais queridas do procedural.

A vilã Monica Stevens, interpretada por Bridget Regan, é uma das personalidades mais recorrentes da série, sendo querida por grande parte dos telespectadores. Na nova leva de episódios, ela irá enfrentar uma sequência de perigos, mas acabará perdendo a vida em uma emboscada no último capítulo.

Depois de conquistar o carinho de fãs da trama, a advogada corrupta irá morrer ao tentar fugir da cidade. Acreditando que será guiada para o aeroporto, a vilã irá entrar em um veículo que a levará ao encontro de um assassino de aluguel. A justificativa do criador e produtor executivo Alexi Hawley para o fim trágico da personagem se deu pelo sentimento de que o drama policial precisava de uma renovação.

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“Parecia que era a hora certa. No fim das contas, senti que ela tinha escapado de muita coisa”, contou ao TV Insider. “E eu nunca gosto de ficar estagnado ou sentir que estamos contando a mesma história repetidamente. Então, acho que foi um final natural”, completou.

O produtor confirmou que a oitava temporada será a última de Monica. Em entrevista ao site americano, a atriz Bridget Regan concordou que já estava na hora de os fãs se despedirem da personagem. “Fiquei emocionada por ela ter durado tanto tempo. Se você brinca com fogo por tanto tempo quanto ela, eventualmente vai se queimar”, brincou. “Mas o que me surpreendeu foi o quão incrivelmente triste eu fiquei por ela. Não por ela ter morrido, mas por ela nunca ter realmente se transformado, por ter sucumbido ao lado sombrio e não ter conseguido encontrar o caminho de volta”, disse.

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