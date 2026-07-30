A pergunta que fez Ben Affleck vencer o ‘Quem Quer Ser um Milionário?’

Ben Affleck entrou para o seleto grupo de celebridades vencedoras do programa Quem Quer Ser um Milionário?, levando para casa o prêmio principal. O ator venceu quase exatamente um ano depois de seu colega de elenco em Gênio Indomável e melhor amigo, Matt Damon, ter feito o mesmo. Damon, por sua vez, teve a ajuda do atual apresentador Ken Jennings, que o auxiliou a conquistar o prêmio máximo para a caridade.

O dinheiro arrecadado com a vitória de Affleck será destinado à Iniciativa Congo Oriental de Affleck, a primeira organização de defesa e concessão de subsídios com sede nos EUA dedicada a apoiar as pessoas que vivem na região africana. Affleck teve ajuda do campeão do “Jeopardy!”, Jamie Ding.

Na pergunta final, Affleck teve que adivinhar qual o nome dos perus que não foram perdoados por um presidente dos EUA (no Dia de Ação de Graças): A) Manteiga de Amendoim e Geleia; B) Batata Frita; C) Macarrão com Queijo; D) Espaguete com Almôndegas. Sem saber a resposta, usou sua ajuda para perguntar ao apresentador Jimmy Kimmel. Embora Kimmel tenha dito que não tinha 100% de certeza, ele chutou que era Espaguete com Almôndegas.

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Assim que confirmou a resposta, com um prêmio de US$ 1 milhão para caridade em jogo, Kimmel disse: “Estou com uma baita dor de barriga agora”. Após um longo momento de suspense, o programa revelou que a resposta correta era “espaguete com almôndegas”. Enquanto confetes caíam sobre o estúdio, Affleck pulou de alegria, com expressões de genuíno choque no rosto.

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Affleck é o quinto vencedor de Quem Quer Ser um Milionário? durante a gestão de Kimmel, que começou em abril de 2020. David Chang se tornou o primeiro vencedor da nova versão do programa em novembro de 2020, seguido pelos pares de celebridades Ike e Alan Barinholtz em agosto de 2024, Damon e Jennings em julho de 2025 e as estrelas de The Office, Oscar Nuñez e Kate Flannery, em setembro de 2025.

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