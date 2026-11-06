A pena de prisão estimada para Russell Brand no Reino Unido

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Russell Brand foi condenado por estupro e três agressões sexuais contra quatro mulheres. O ator britânico pode enfrentar uma pena de seis a nove anos de prisão, segundo estimativa de advogados. O julgamento ocorreu em Londres e a sentença definitiva será anunciada em breve. Entenda os detalhes do caso que levou à condenação.

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Russell Brand, 51, pode enfrentar uma pena de seis a nove anos de prisão após ser considerado culpado de estupro e três agressões sexuais contra quatro mulheres. A estimativa foi feita por Kirsty Brimelow, presidente do Bar Council, entidade que representa advogados especializados em atuação nos tribunais da Inglaterra e do País de Gales. Em entrevista à Sky News, nesta sexta-feira, 6, ela afirmou que as diretrizes da Justiça britânica apontam para uma condenação nessa faixa. A sentença definitiva será anunciada na segunda-feira, 9.

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O ator e comediante britânico, ex-marido de Katy Perry, foi considerado culpado na quinta-feira, 5, após um julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres. Ele foi absolvido de outras duas acusações de estupro e de uma tentativa de agressão indecente. O juiz Joel Bennathan negou o pedido de liberdade sob fiança e determinou que Brand permaneça preso até a divulgação da pena.

Além da condenação, o artista é investigado por outras duas denúncias de estupro, que não fizeram parte do julgamento. Os crimes pelos quais foi considerado culpado ocorreram entre 1999 e 2009, período em que Brand consolidava sua carreira na televisão e no cinema britânicos. Ele negou as acusações durante o processo.

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