A parceria de Sacha Baron Cohen com Quentin Tarantino, que estreia no teatro

O ator e comediante Sacha Baron Cohen, conhecido mundialmente por Borat (2006), será o protagonista da primeira peça escrita e dirigida por Quentin Tarantino. Intitulada The Popinjay Cavalier (O Cavaleiro Pedante, em tradução livre), a comédia de aventura terá sessões de pré-estreia a partir de 23 de fevereiro de 2027, no Phoenix Theatre, no West End, em Londres. A temporada está prevista para terminar em 13 de junho do ano que vem, segundo anúncio dos produtores no último domingo, 11.

Cohen confirmou sua participação em um comunicado no qual demonstrou entusiasmo com a oportunidade de trabalhar com o cineasta em uma experiência inédita para ambos no tradicional circuito teatral londrino. “Estou mais do que feliz com a perspectiva de perdermos juntos a nossa virgindade no West End”, declarou Baron Cohen, ao The New York Times. O ator afirmou que aceitou o convite sem sequer questionar Tarantino sobre os detalhes do projeto. A declaração bem-humorada acompanha o espírito de uma produção que promete combinar humor irreverente, ação e referências à tradição do cinema de aventura.

A estreia de Tarantino como dramaturgo acontece após anos de especulações sobre seu próximo trabalho no cinema. Seu longa-metragem mais recente como diretor foi Era uma Vez em… Hollywood, lançado em 2019. Desde então, o realizador de Pulp Fiction (1994) e Cães de Aluguel (1992) tem manifestado interesse em explorar outras formas de narrativa. Em 2024, durante uma conversa com o apresentador Bill Maher, afirmou estar mais inclinado a escrever para o teatro do que a realizar outro filme, destacando a possibilidade de diferentes atores interpretarem o mesmo papel em montagens distintas.

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No ano passado, Tarantino também declarou, no podcast The Church of Tarantino, que a peça estava concluída e seria seu próximo projeto. Os primeiros detalhes foram divulgados em março, quando a Sony Pictures Entertainment e a produtora teatral britânica Sonia Friedman anunciaram a realização do espetáculo para 2027. A trama será ambientada na Europa da década de 1830 e girará em torno de enganos, em uma comédia de ritmo acelerado inspirada em filmes clássicos de aventura, com espadachins e personagens extravagantes.

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A montagem pretende transportar para o palco elementos característicos das aventuras cinematográficas que marcaram o imaginário popular. Segundo Sonia Friedman, a peça presta homenagem a produções como Zorro e O Conde de Monte Cristo, além de celebrar a linguagem teatral e o trabalho dos atores. O espetáculo contará com esgrimistas, acrobatas e músicos em cena, de acordo com os produtores.

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Para Tarantino, cuja carreira foi construída a partir de narrativas cinematográficas marcadas por diálogos extensos, violência estilizada e referências à cultura pop, a experiência representa uma mudança significativa de linguagem. Friedman afirmou que o diretor tem se dedicado a conhecer melhor o teatro, assistindo a diversas produções em Londres antes de levar sua própria obra aos palcos.