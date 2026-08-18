A parceria de Glória Menezes e Tarcísio Meira na vida e na arte

A atriz Gloria Menezes, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos. Além da carreira longeva, com mais de 60 anos dedicados à arte, Glória também estabeleceu uma parceria na vida e nas telas com Tarcísio Meira, com quem foi casada por 59 anos, até a morte do ator, em 2021,

Os dois se conheceram em 1961, nas coxias do teatro, enquanto ambos ascendiam na carreira. Com o relacionamento firmado em 1962, o casal passou a trabalhar juntos na Tupi, no teleteatro Uma Pires Camargo, e, em 1963, protagonizam a primeira novela diária do Brasil, 25499 Ocupado, exibida ao vivo pela Excelsior. No ano seguinte, Glória deu à luz a Tarcísio Filho.

O casamento na vida real se entrelaça ao longo da carreira de ambos na dramaturgia. Ainda na Excelsior, Glória e Tarcísio atuaram em outros títulos, como A Deusa Vencida (1965) e Almas de Pedra (1966). No cinema, trabalharam juntos em Máscara da Traição (1969), Independência ou Morte (1972) e O Caçador de Esmeraldas (1979).

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Em 1967, o casal se mudou para a Globo e encabeçou o folhetim Sangue e Areia, de Janete Clair. Tão importante quanto a parceria entre Glória e Tarcísio é a tríade formada por eles com Janete. Juntos, fizeram clássicos da televisão, caso de Rosa Rebelde (1969), Irmãos Coragem (1970), O Homem que Deve Morrer (1971) e O Semideus (1974). É com Irmãos Coragem que a carreira de Glória ganhou um novo fôlego e respeito ao interpretar três personalidades de mulheres completamente distintas, passando pela recatada até a sedutora.

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A popularidade do casal com o público rendeu, em 1988, a série Tarcísio & Glória, assinada por Daniel Filho, Euclydes Marinho e Antonio Calmon. Ela dava vida a Ava Becker, extraterrestre em busca de perpetuar sua espécie. Enquanto ele era um empresário corrupto com quem Ava se envolve. Além de Janete, outro dramaturgo se destaca na carreira de Glória. É sob a tinta de Silvio de Abreu que ela fez títulos como Jogo da Vida (1981), Guerra dos Sexos (1983), Rainha da Sucata (1990), Deus nos Acuda (1992), A Próxima Vítima (1995), e, ao lado de Tarcísio, Torre de Babel (1998). O casal ficou junto até 2021, quando o ator faleceu de covid-19, aos 85 anos.