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Cultura

A parcela de culpa da TV Record para prisão de ex-marido de Maria da Penha

Marco Antônio Heredia Viveros foi preso neste domingo, 9

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h44 | Atualizado em 10 ago 2026, 19h26
Dois homens brancos sentados frente a frente em uma mesa escura. À esquerda, um homem idoso de cabelos brancos e casaco creme, com as mãos cruzadas. À direita, um homem de meia-idade com terno azul e camisa rosa, também com as mãos cruzadas. Uma luminária preta pende sobre a mesa, iluminando o ambiente.
Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha, em entrevista a Roberto Cabrini (TV Record/Reprodução)
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Marco Antônio Heredia Viveros, ex-marido de Maria da Penha, foi preso neste domingo, 9, após descumprir determinações da Justiça que o proibiam de citar a ex-mulher ou divulgar imagens e informações sobre ela. A TV Record, porém, teve participação indireta no episódio, já que a violação ocorreu durante uma entrevista concedida à emissora.

A conversa foi conduzida por Roberto Cabrini para uma reportagem do Domingo Espetacular. Nela, Marco Antônio falou sobre a tentativa de feminicídio contra a farmacêutica, contrariando a ordem judicial. A entrevista não chegou a ser exibida, mas chamadas e trechos do conteúdo foram publicados pela emissora e chegaram ao conhecimento da Justiça, contribuindo para o pedido de prisão preventiva.

Além da detenção, a Justiça determinou a retirada dos conteúdos relacionados à entrevista. Os vídeos foram apagados das redes sociais da Record e a reportagem não foi exibida no programa dominical.

A prisão ocorreu dois dias após o aniversário de 20 anos da Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006. Vítima de duas tentativas de assassinato pelo então marido, Maria da Penha ficou paraplégica e se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica no Brasil. Seu caso deu nome à legislação que ampliou os mecanismos de proteção às mulheres.

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