A ótima reação de Patricia Abravanel a suposto flerte de Diogo Nogueira no SBT
Apresentadora do Programa Silvio Santos surpreendeu o sambista com resposta afiada
Uma brincadeira entre o sambista Diogo Nogueira e a apresentadora Patricia Abravanel movimentou o palco do Programa Silvio Santos neste domingo, 15, no SBT. Durante o quadro Jogo das 3 Pistas, o cantor aproveitou uma das dicas da competição para fazer uma espécie de cantada à apresentadora. A resposta da filha de Silvio Santos (1930-2024), porém, roubou a cena e arrancou gargalhadas da plateia.
A situação começou quando Patricia apresentou a palavra “petisco” como uma das pistas do jogo. Diogo perguntou, em tom de brincadeira: “É você?”. Sem perder a espontaneidade e ciente do próprio valor, a apresentadora deu risada e rebateu: “Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!”. A resposta surpreendeu o cantor e arrancou várias risadas e aplausos da plateia.
Na sequência, Nogueira entrou no clima descontraído e concordou com a apresentadora: “É isso!”, afirmou. A troca de provocações divertiu quem acompanhava a atração e transformou um momento corriqueiro da competição em uma das cenas mais comentadas do programa nas redes sociais.
Parte dos internautas interpretou a provocação do sambista como uma espécie de flerte, enquanto outros destacaram a desenvoltura de Patricia para responder à brincadeira sem perder o bom humor. O episódio, no entanto, não passou de uma troca descontraída diante das câmeras.
A repercussão ganhou outro ingrediente por causa dos comentários recentes sobre a vida pessoal da apresentadora. Patricia tem sido alvo de especulações sobre uma possível crise no casamento com o ex-ministro Fábio Faria. A circulação da comunicadora sem aliança também despertou curiosidade, mas não constitui, por si só, confirmação de qualquer problema conjugal.
O vídeo do momento foi compartilhado nos perfis oficiais do SBT e de Patricia no Instagram, e a equipe da apresentadora continuou com a brincadeira na legenda, escrevendo: “Dos mesmos criadores de ‘A vida é uma sopa e eu tô de garfo’, veio aí… ‘Quem nasceu pra ser banquete não se contenta em ser petisco'”.
Confira a interação entre Patricia Abravanel e Diogo Nogueira no Programa Silvio Santos
Audiência do Programa Silvio Santos
De acordo com dados do Ibope obtidos por VEJA, o Programa Silvio Santos deste domingo conquistou a vice-líderança de audiência no Rio de Janeiro, com 5,06 pontos de média em sua faixa horária completa, das 19h21 à 0h11, além de um share (participação no total de televisores ligados no horário) de 19% e pico de 7,12 pontos.