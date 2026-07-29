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Cultura

A opinião do primeiro-ministro grego sobre a adaptação de ‘A Odisseia’

Parte da produção foi filmada em regiões da Grécia, como o Peloponeso e Corinto

Por Giovanna Fraguito 29 jul 2026, 19h19 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h30
Três homens com armaduras escuras e capacetes de guerreiro, um com penacho vermelho, estão em uma paisagem árida sob céu azul. O do centro tem uma espada na cintura e capa escura. O da direita, com barba, segura uma adaga e veste capa marrom. O da esquerda tem uma bolsa na cintura. Ao fundo, tendas e dunas.
Cena de 'A Odisseia' (Universal Pictures/Divulgação)
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A opinião do primeiro-ministro grego sobre a adaptação de ‘A Odisseia’ Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, parabenizou o cineasta Christopher Nolan pelo sucesso de sua adaptação do poema épico A Odisseia. Mitsotakis agradeceu ao diretor britânico por “impulsionar o interesse mundial pela antiga civilização grega”, durante uma videoconferência. “Produções como essa são um elo entre o rico patrimônio cultural grego e a criatividade contemporânea”, disse Mitsotakis.

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Ele ainda destacou sua satisfação pelo fato de uma parte importante da produção ter sido filmada em regiões da Grécia, como o Peloponeso e Corinto. A região sul do Peloponeso foi o centro da civilização durante a Idade do Bronze no poema de Homero que inspirou o filme.

Com um elenco estrelado, o longa acompanha a longa jornada do herói grego Odisseu em seu retorno para casa após a Guerra de Troia. Matt Damon e Anne Hathaway lideram o elenco nos papéis de Odisseu e Penélope.

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