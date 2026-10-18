A opinião certeira de Ana Maria Braga sobre influenciadores na TV

Em entrevista exclusiva às Páginas Amarelas de VEJA dessa semana, Ana Maria Braga falou sobre como vê a entrada maciça na televisão de influenciadores que hoje ocupam lugares antes restritos a artistas.

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“Vejo muita coisa superficial e vazia produzida por essa turma, que não acrescenta nada a nossas vidas. É um povinho que está interessado em besteirol, e isso fica repetitivo, cansa. Acredito que os piores acabarão desaparecendo pela total irrelevância. Minha preocupação com a internet, na realidade, é outra: chegar a um público amplo, de diferentes perfis. Não faço TV só para o pessoal que passou dos 50 anos, mas miro da geração Z ao senhor de 90. Falo com 20 milhões de espectadores e, nas redes, já estou em 16 milhões. Tenho taxa de aceitação de 85% entre mulheres de várias taxas etárias”.

A conversa com a apresentadora do Mais você e do Chef de Alto Nível, conduzida pelo colunista de GENTE Valmir Moratelli, pode ser lida na íntegra AQUI.