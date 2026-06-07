A presença da Seleção Brasileira costuma transformar desembarques em aeroportos e chegadas aos estádios em atrações à parte. No último domingo, 31, porém, um personagem fora das quatro linhas roubou parte dos holofotes no Maracanã antes do amistoso entre Brasil e Panamá. Integrado ao grupo que acompanhava dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Luciano Huck chamou atenção dos presentes e reforçou os sinais de proximidade que vem cultivando com a entidade nos últimos meses.

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Semanas antes, no dia 18 de maio, o apresentador do Domingão com Huck já havia surpreendido ao surgir na transmissão oficial da TV Globo dos convocados para a Copa do Mundo, diretamente do Museu do Amanhã, no Rio. Na ocasião, o marido de Angélica apareceu comemorando o anúncio do nome de Neymar entre os convocados.

O próprio apresentador já expôs bastidores da relação com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Na última edição do Domingão, Huck contou que cometeu uma gafe durante um jantar íntimo oferecido ao treinador, expondo assim mais um exemplo desta curiosa apresentação. A CBF, por sua vez, garantiu à coluna GENTE que Luciano Huck não tem qualquer projeto ou parceria com a confederação. Nos bastidores, porém, a presença constante de Huck ao lado da cúpula da CBF continua despertando interesse.

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