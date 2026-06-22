A oficina de composição do responsável por hits de Xuxa, Roberto Carlos e Gal Costa

Idealizado pelo cantor e compositor Michael Sullivan, o projeto Composição Plural ganha novas edições em julho, passando por São Paulo e Belo Horizonte. Realizada pela União Brasileira de Compositores, a iniciativa passou por Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador no ano passado.

Em Belo Horizonte, as atividades ocorrerão no Cine Tereza nos dias 22 e 23 de julho. Uma semana depois, é a vez da capital paulista receber a oficina gratuita de composição: ocorrerá no Complexo Cultural Oswald de Andrade em 30 e 31 de julho.

Voltado a artistas interessados no processo de composição, o projeto promoverá, em cada cidade, duas tardes de atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais.

Sullivan é um dos compositores mais bem-sucedidos da música brasileira, reconhecido por ser autor de mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa. Entre seus clássicos estão Me Dê Motivo, Deslizes, Um Dia de Domingo e Whisky a Go-Go.

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“Legado não é o que você dá para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Essa é a minha maior motivação como compositor. E o projeto Composição Plural, com a parceria da UBC, transforma a essência melódica em composição viva”, avalia Sullivan.

O diretor-executivo da UBC, Marcelo Castello Branco, não esconde a satisfação por dar continuidade ao projeto, que fez sucesso no ano passado em quatro capitais do país. “Sullivan é uma referência e sinônimo de sucesso e competência artística na criação e sua generosidade em compartilhar sua experiência, uma oportunidade rara e cara para jovens compositores de uma proximidade maior com este fenômeno da música brasileira. Agora estendendo para outras praças. É um dos papéis mais fundamentais da UBC e um compromisso que renovamos uma vez mais”.