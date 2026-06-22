Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

A oficina de composição do responsável por hits de Xuxa, Roberto Carlos e Gal Costa

Idealizado por Michael Sullivan, o projeto Composição Plural ganha novas edições em São Paulo e Belo Horizonte

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 18h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 19h56
Homem de meia-idade, barba e bigode escuros, vestindo blusa preta, tocando violão acústico com expressão séria, em fundo escuro
Oficina idealizada por Michael Sullivan desembarca em São Paulo e Belo Horizonte em julho  (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
A oficina de composição do responsável por hits de Xuxa, Roberto Carlos e Gal Costa Priorize VEJA no Google

Idealizado pelo cantor e compositor Michael Sullivan, o projeto Composição Plural ganha novas edições em julho, passando por São Paulo e Belo Horizonte. Realizada pela União Brasileira de Compositores, a iniciativa passou por Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador no ano passado.

Em Belo Horizonte, as atividades ocorrerão no Cine Tereza nos dias 22 e 23 de julho. Uma semana depois, é a vez da capital paulista receber a oficina gratuita de composição: ocorrerá no Complexo Cultural Oswald de Andrade em 30 e 31 de julho.

Voltado a artistas interessados no processo de composição, o projeto promoverá, em cada cidade, duas tardes de atividades que combinam oficinas teóricas e práticas, além de momentos de troca de experiências e criação coletiva. Os participantes também terão acesso a conteúdos sobre direitos autorais.

Sullivan é um dos compositores mais bem-sucedidos da música brasileira, reconhecido por ser autor de mais de 2 mil músicas gravadas por artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Alcione, Sandra de Sá e Xuxa. Entre seus clássicos estão Me Dê Motivo, Deslizes, Um Dia de Domingo e Whisky a Go-Go.

Siga
Continua após a publicidade

“Legado não é o que você dá para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Essa é a minha maior motivação como compositor. E o projeto Composição Plural, com a parceria da UBC, transforma a essência melódica em composição viva”, avalia Sullivan.

O diretor-executivo da UBC, Marcelo Castello Branco, não esconde a satisfação por dar continuidade ao projeto, que fez sucesso no ano passado em quatro capitais do país. “Sullivan é uma referência e sinônimo de sucesso e competência artística na criação e sua generosidade em compartilhar sua experiência, uma oportunidade rara e cara para jovens compositores de uma proximidade maior com este fenômeno da música brasileira. Agora estendendo para outras praças. É um dos papéis mais fundamentais da UBC e um compromisso que renovamos uma vez mais”.

Publicidade
TAGS:
cultura
Música
Radar
seminário
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).