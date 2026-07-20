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Cultura

‘A Odisseia’ conquista as bilheterias do Brasil e tem sétima melhor estreia do ano

Épico de Christopher Nolan é sucesso ao redor do mundo, mas não apeteceu aos brasileiros com a mesma intensidade de outras grandes produções hollywoodianas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 19h06 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h50
Um guerreiro de costas, com elmo e capa, empunha uma espada contra cinco soldados blindados com armaduras cinzas e elmos pontudos, em uma floresta nevada
Filme de Christopher Nolan tem impulsionado demanda do público pelo idioma de Homero (//Divulgação)
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‘A Odisseia’ conquista as bilheterias do Brasil e tem sétima melhor estreia do ano Priorizar nos meus resultados Google

O épico A Odisseia, dirigido pelo ambicioso e condecorado Christopher Nolan, chegou aos cinemas na última quinta-feira, 16, e se tornou sucesso instantâneo ao redor do globo. Por aqui, o filme dominou as bilheterias no final de semana e levou cerca de 850.290 espectadores às salas, arrecadando R$22,2 milhões no país. Apesar do êxito, esta é apenas a sétima melhor estreia do ano em terras brasileiras. Confira o ranking de 2026:

  1. O Diabo Veste Prada 2 – R$55,11 milhões e 2,46 milhões de espectadores
  2. Michael – R$30,09 milhões e 1,23 milhão de espectadores
  3. Toy Story 5 – R$29,68 milhões e 1,22 milhão de espectadores
  4. Todo Mundo em Pânico – R$24,26 e 1,04 milhão de espectadores
  5. Super Mario Galaxy: O Filme – R$ 24,03 milhões e 1,01 milhão de espectadores
  6. Mestres do Universo – R$22,23 milhões e 923.450 espectadores
  7. A Odisseia – R$22,2 milhões e 850.290 espectadores
  8. Moana – R$12,17 milhões e 494.610 espectadores
  9. Dia D – R$11,21 milhões e 435.310 espectadores
  10. Pânico 7 – R$10,49 milhões e 458.740 espectadores

Nos Estados Unidos, o desempenho foi melhor: o filme levantou cerca de 125,5 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar no levantamento anual, atrás de Toy Story 5 Super Mario Galaxy: O Filme.

Com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, o filme baseado no poema de Homero espera arrecadar mais de um bilhão de dólares para atingir o lucro pretendido — o que é plausível. Em poucos dias, sua receita global já passa dos US$ 264,1.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. A Odisseia
  2. Toy Story 5
  3. Moana
  4. Minions e Monstros
  5. A Morte do Demônio – Em Chamas
  6. O Convite
  7. Dia D
  8. Supergirl
  9. Todo Mundo em Pânico
  10. Obsessão
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