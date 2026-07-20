‘A Odisseia’ conquista as bilheterias do Brasil e tem sétima melhor estreia do ano

O épico A Odisseia, dirigido pelo ambicioso e condecorado Christopher Nolan, chegou aos cinemas na última quinta-feira, 16, e se tornou sucesso instantâneo ao redor do globo. Por aqui, o filme dominou as bilheterias no final de semana e levou cerca de 850.290 espectadores às salas, arrecadando R$22,2 milhões no país. Apesar do êxito, esta é apenas a sétima melhor estreia do ano em terras brasileiras. Confira o ranking de 2026:

O Diabo Veste Prada 2 – R$55,11 milhões e 2,46 milhões de espectadores Michael – R$30,09 milhões e 1,23 milhão de espectadores Toy Story 5 – R$29,68 milhões e 1,22 milhão de espectadores Todo Mundo em Pânico – R$24,26 e 1,04 milhão de espectadores Super Mario Galaxy: O Filme – R$ 24,03 milhões e 1,01 milhão de espectadores Mestres do Universo – R$22,23 milhões e 923.450 espectadores A Odisseia – R$22,2 milhões e 850.290 espectadores Moana – R$12,17 milhões e 494.610 espectadores Dia D – R$11,21 milhões e 435.310 espectadores Pânico 7 – R$10,49 milhões e 458.740 espectadores

Nos Estados Unidos, o desempenho foi melhor: o filme levantou cerca de 125,5 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar no levantamento anual, atrás de Toy Story 5 e Super Mario Galaxy: O Filme.

Com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, o filme baseado no poema de Homero espera arrecadar mais de um bilhão de dólares para atingir o lucro pretendido — o que é plausível. Em poucos dias, sua receita global já passa dos US$ 264,1.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

A Odisseia Toy Story 5 Moana Minions e Monstros A Morte do Demônio – Em Chamas O Convite Dia D Supergirl Todo Mundo em Pânico Obsessão

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